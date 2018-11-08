В США снова испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III

В США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, передает CBS Los Angeles.

Сообщается, что запуск ракеты был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг на юге штата Калифорния вечером во вторник, 5 ноября. Уточняется, что ракета не была оснащена боевой частью.

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Как отмечается, испытание прошло успешно, и ракета попала в намеченную цель.

Ранее сообщалось, что ВВС США уничтожили ракету Minuteman III в ходе неудачного испытания.