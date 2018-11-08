Эксперт описал сценарий возможной войны России и США

Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для издания «Военно-промышленный курьер» описал сценарий возможной войны между Россией и США.

По мнению эксперта, непосредственным признаком того, что США готовы к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипломатической миссии. Кроме того, сигналами подготовки к войне могут стать развертывание войск у российских границ под видом учений, а также создание группировок ВМС на территориях, с которых можно нанести удар по территории России.

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Сивков отмечает, что боевые действия начнутся с длинного — от нескольких суток до месяца и более — периода применения обычного оружия, после которого будет применено ядерное вооружение. Однако если американская сторона решится начать войну с массированного ядерного удара, этому будет предшествовать длинный «угрожаемый период».

Среди упреждающих мер, на которые в связи с этим может пойти Россия, Сивков называет нанесение превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет, а также разработку баллистических ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Ранее российский дипломат рассказал в ООН о подготовке США к войне.