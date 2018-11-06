Лукашенко заявил о необходимости нового вооружения из-за НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии может понадобится новое, более эффективное вооружение, если НАТО продолжит размещать военные базы в Польше, передает РИА «Новости».

«Если НАТО будет продолжать таким образом нас запугивать — размещение базы, «Форт Трамп» в Польше, или еще какие-то подвижки — нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное», — сказал Лукашенко в ходе встречи с американскими аналитиками.

По его словам, Минск самостоятельно работает в этом направлении, создавая ракетную промышленность и производя высокоточное ракетное вооружение.