Япония и США провели учения на случай вторжения Китая

Япония и США в январе 2018 года провели впервые провели теоретические военные учения «Защита островов Сенкаку». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Правительства двух стран «на столе» в здании министерства обороны Японии отработали план на случай защиты спорных островов Сенкаку от вторжения Китая. В учениях приняли участие сотрудники ВМС США в Индийском и Тихом океане.

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Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметами территориального спора между Китаем и Японией. Токио утверждает, что занимает острова с 1895 года, в Пекине отмечают, что на японских картах конца XVIII века острова помечены как китайская территория. Контроль над Сенкаку был установлен США после Второй мировой войны и передан в Японии в 1972 году.

Ранее сообщалось, что Россия и Монголия проведут учения в честь 80-летия победы при Халхин-Голе.