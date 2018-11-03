Самолет США провел разведку у российской границы

Самолет ВВС США RC-135V провел разведку около границ Калининградской области, передает РИА «Новости».

Уточняется, что самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и во время полета находился в воздушном пространстве Польши.

Ранее самолет Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил США был замечен у черноморского побережья России во время разведывательного полета.

Подчеркивается, что неподалеку от Севастополя самолет приближался к российскому берегу на расстояние 35 км.