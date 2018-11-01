Захарова заявила об оккупации США района Эт-Танфа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что США по сути оккупировали территорию в районе Эт-Танфа в Сирии, передает РИА «Новости».

По ее словам, в лагере беженцев «Рукбан» в настоящее время наблюдается гуманитарная катастрофа. Представитель МИДа отметила рост смертности в регионе из-за нехватки медикаментов и продуктов.

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«На юге страны, в произвольно установленной американцами, а по сути, если называть вещи своими именами, оккупированной ими 55-километровой зоне в районе Эт-Танфа разворачивается гуманитарная катастрофа в лагере временно перемещенных лиц «Рукбан», — сказала Захарова.

Ранее Российский Центр по примирению враждующих сторон заявил, что за время существования базы Эт-Танфе в Сирии США не проводили операций против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.