Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина якобы стала европейским государством.

«Если они исходят из того, что Европа это только нацизм, который там неоднократно имел свои проявления, то, наверное, действительно им удалось сделать Украину европейской — нацистской, судя по заявлениям Зеленского», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия, по ее словам, всегда исходила из уважения суверенитета Украины и выстраивала с ней межгосударственные отношения как с независимым государством. Она напомнила, что после распада СССР были установлены дипломатические отношения, открыты посольства, заключены межгосударственные соглашения, в том числе по вопросам флота, а также развивались торгово-экономические связи.

Кроме того, Захарова заявила, что, по ее оценке, события, связанные со сменой власти на Украине, были результатом действий западных стран. Она указала на участие представителей США и ряда европейских государств в публичных мероприятиях в Киеве и призвала не возлагать ответственность за происходящее на Россию.

Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы стремился сделать Украину российской, однако теперь она «стала европейской».

Ранее Захарова сравнила Макрона с «волком в овечьей шкуре», отметив разницу в позициях французского посла и президента Франции.