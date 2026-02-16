Россиянам рассказали, чем опасны служебные романы

У служебного романа есть обратная сторона: косые взгляды, потеря репутации, а иногда и риск остаться без должности, сказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

По словам эксперта, главная опасность таких отношений — конфликт интересов.

«Личные симпатии напрямую влияют на объективность решений. Особенно остро это проявляется в парах, где один руководит другим. Премии, повышения, распределение задач — все это коллеги могут воспринимать как привилегии по знакомству, даже если решения абсолютно честные. Кроме того, постоянное нахождение в одном пространстве дает партнеру возможность тотально наблюдать за рабочими контактами второй половины. И если в отношениях появляется ревность или недопонимание, личные конфликты быстро перетекают в рабочие чаты и на планерки», — отметила Чукина.

По ее словам, еще одна проблема — субординация после разрыва. Прекращение романа не означает прекращения профессионального взаимодействия, напомнила Чукина. Она добавила, что бывшим партнерам приходится вместе решать рабочие задачи. Это создает психологическое напряжение и мешает нормально выполнять обязанности, особенно если один из них остается руководителем, подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что служебный роман почти всегда становится главной темой офисных обсуждений — сплетни и слухи формируют искаженное восприятие профессиональных качеств участников. А если пара расходится, то давление со стороны коллег только усиливается, что нередко заканчивается увольнением одного из сотрудников, предупредила Чукина.

Если роман все-таки случился, эксперт посоветовала четко разделять личное и рабочее. Никаких проявлений чувств в офисе, никаких обсуждений партнера с коллегами и тем более публичных выяснений отношений, посоветовала эксперт. Важно сохранять дипломатичность и сдержанность в общении с командой, и главное — просто хорошо делать свою работу, не давая поводов для сплетен, рекомендовала Чукина.

Она призвала всегда оценивать возможные последствия отношений на работе еще до их начала.

«Прежде чем нырять в отношения, честно спросите себя: насколько это совместимо с вашими карьерными планами и готовы ли вы сменить работу, если что-то пойдет не так. А также сможете ли сохранить уважение к партнеру после возможного разрыва», — отметила Чукина.

