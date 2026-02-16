Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

Степанов: вопрос о самолете Ан-124 «Волга-Днепр» еще не рассматривается в Канаде

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил в интервью РИА Новости, что вопрос о конфискованном самолете Ан-124 «Волга-Днепр» еще рассматривается в судах Канады.

Он уточнил, что позиция России по вопросу Ан-124 остается неизменной, в Москве считают, что захват самолета был предумышленным. Однако РФ, как государство, не участвует в судебных тяжбах и не может комментировать юридические детали.

«Наша принципиальная позиция в отношении односторонней конфискации, не раз доведенная до властей в Оттаве, неизменна: канадская сторона умышленно заманила сюда самолет «Волга-Днепр», чтобы захватить, и постфактум состряпала псевдооснования для ареста и изъятия», — подчеркнул дипломат.

23 сентября 2025 год Степанов заявил, что задержание и последующая конфискация российского самолета Ан-124 властями Канады — это «банальный грабеж». По словам посла, итоги судебного разбирательства по этому вопросу покажут качество правосудия в стране и раскроют реальное отношение Запада к праву собственности.

В феврале 2022 года Канада запретила авиакомпаниям РФ использовать свое воздушное пространство. Из-за данного решения воздушное судно Ан-124, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто.

Ранее Степанов назвал неприемлемыми планы Канады по передаче российского Ан-124 Киеву.