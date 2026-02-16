Размер шрифта
Процедуру получения налогового вычета в России хотят упростить

Депутат Чернышов: в РФ надо ввести автоматическое начисление налоговых вычетов
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В России хотят внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям. Подобное обращение направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в адрес главы Минфина РФ Антона Силуанова, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, новый порядок освободит россиян от сбора бумажных документов, в частности, заполнения декларации 3-НДФЛ и подачи ее в установленные сроки. Как указал автор обращения, многие россияне, особенно пенсионеры и маломобильные граждане, не могут вернуть свои законные средства из-за этих шагов.

Чернышов предлагает обязать Федеральную налоговую службу (ФНС) формировать и начислять налоговый вычет автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении государства. Для получения средств гражданину потребуется лишь подтвердить согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги», указал депутат. Как ожидается, автоматизация налогового вычета упростит саму процедуру, а также обеспечит своевременные выплаты и снизит нагрузку на налоговые органы.

До этого адвокат Марина Гибадуллина объяснила, что рассчитать сумму полагающегося налогового вычета можно по формуле: возврат = сумма вычета × ставка НДФЛ – она составляет либо 13%, либо рассчитывается по прогрессивной шкале. Для оформления выплаты надо подать в ФНС декларацию и другие документы, включая договоры, чеки и справки. Кроме того, можно получить возврат через работодателя – в этом случае работнику на время перестанут удерживать НДФЛ из его заработка, вернув таким образом уплаченный ранее налог.

Ранее стало известно, как россияне теряют деньги на налоговых вычетах.
 
