Врач назвала незаметные признаки инсульта

Врач-невролог «Поликлиника.ру» Наталья Жарова рассказала в беседе с «Лентой.ру», что признаки инсульта могут быть неочевидными.

Она посоветовала насторожиться, если у человека впервые в жизни возникла сильная головная боль или если привычная, знакомая годами боль вдруг изменила свой характер.

По ее словам, признаком инсульта также может быть онемение не всей руки, в том числе «ватность» в пальцах или странное ощущение в щеке.

Эксперт предупредила, что внезапная потеря равновесия и нарушение координации тоже относятся к числу опасных симптомов. Кроме того, она заявила, что экстренно обращаться за медицинской помощью следует, если перед глазами вдруг начали двоиться предметы, а слух упал за несколько минут.

Как отметила Жарова, бывают случаи, когда человек выглядит абсолютно здоровым и бодрым, он не жалуется на самочувствие. При этом он внезапно перестал узнавать свою квартиру или стал смотреть на родных без понимания, как будто видит их впервые. Иногда этому человеку может казаться, что речь близких звучит как иностранная, или он сам пытается что-то сказать, но слова «складываются в кашу», добавила врач.

До этого американский невролог и эпилептолог Байбин Чен заявила, что кариес и заболевания десен могут повышать риск инсульта и деменции, увеличивая уровень воспаления в организме.

Ранее был найден неожиданный способ ускорить восстановление после инсульта.