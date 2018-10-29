Пентагон анонсировал отправку 5,2 тысяч военных на границу с Мексикой

Генерал ВВС Соединенных Штатов Терренс Джон О'Шогнесси заявил, что американское Министерство обороны отправит на американо-мексиканскую границу 5,2 тыс. солдат, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов, передает Reuters.

По его словам, часть военнослужащих, которых отправят на южную границу страны, будут вооружены.

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«Я полагаю, президент ясно дал понять, что безопасность границы — это национальная безопасность», — заявил О'Шогнесси.

Также сообщается, что первые 800 солдат уже были направлены к государственной границе США и Мексики.

Данное заявление генерал ВВС США сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп задумал специальным указом закрыть страну от мигрантов, стянув войска к границам.