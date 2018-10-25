МИД: учения НАТО носят «четкую» антироссийскую направленность

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

Министерство иностранных дел России заявило, что учения НАТО Trident Juncture 2018 носят «четкую» антироссийскую направленность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ведомства, в ходе учений будут проверены на практике последние наработки НАТО по силовому «сдерживанию» России.

Реклама

В МИД также отметили, что данные учения проходят в 200 км от российской границы.

В ведомстве подчеркнули, что НАТО проводит антироссийскую информационную кампанию для «оправдания» учений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал Россию как наблюдателя на проводимых альянсом учениях Trident Juncture 2018.