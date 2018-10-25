МИД: учения НАТО носят «четкую» антироссийскую направленность

Министерство иностранных дел России заявило, что учения НАТО Trident Juncture 2018 носят «четкую» антироссийскую направленность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ведомства, в ходе учений будут проверены на практике последние наработки НАТО по силовому «сдерживанию» России.

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В МИД также отметили, что данные учения проходят в 200 км от российской границы.

В ведомстве подчеркнули, что НАТО проводит антироссийскую информационную кампанию для «оправдания» учений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал Россию как наблюдателя на проводимых альянсом учениях Trident Juncture 2018.