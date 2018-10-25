В МИДе назвали возможные последствия выхода США из ДРСМД

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) чреват новой гонкой вооружений и может негативно отразиться на международной безопасности, передает РИА «Новости».

По ее словам, слом ДРСМД явился бы опасным шагом, который может привести к нарастанию турбулентности в международных отношениях.

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«Действия США чреваты риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва намерена продолжить работу с Соединенными Штатами по ДРСМД, но Вашингтон не хочет действовать на равноправной основе и стремится к военному преимуществу по всем направлениям.

Захарова также добавила, что США пытаются представить свои действия таким образом, чтобы они выглядели ответом на якобы нарушения договора Россией.