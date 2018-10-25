Пушков прокомментировал поставки ракет США в Европу

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поставки американских ракет в Европу. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Пушкова, советник президента США по нацбезопасности продолжит убеждать Россию, что ничего страшного не происходит, а обсуждение «слишком разогрето».

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«Так и было с расширением НАТО. Проходили уже. Ученые», — отметил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответ на поставки новых ракет США в Европу.