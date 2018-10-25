Министр обороны Китая назвал отношения с Россией примером сотрудничества

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что отношения Пекина и Москвы являются примером сотрудничества, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что это сотрудничество основано на несоюзничестве против третьих стран, неконфронтации и ненаправленности против них.

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Фэнхэ подчеркнул, что отношения между армиями двух стран развиваются на высоком уровне.

Ранее нацразведка США заявила о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в промежуточные выборы.