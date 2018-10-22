Климкин понял намерение США выйти из договора о РСМД с Россией

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин дал комментарий в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Климкина, организация стратегической стабильности должна быть честной, эффективной и прозрачной.

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«С пониманием отношусь к намерению США выйти из ДРСМД», — заявил Климкин.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон напомнил американскому коллеге Дональду Трампу о важности ДРСМД для Европы.