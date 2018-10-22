Минобороны передали еще один полк С-400

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передал министерству обороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Отмечается, что по результатам начальных стрельб ЗРС сработали без замечаний.

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«По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минобороны анонсировали поставку еще одного полкового комплекта С-400.