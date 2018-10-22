Умер Иоахим Реннеберг

В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Иоахим Реннеберг, командовавший операцией, которая не позволила нацистской Германии обзавестись ядерным вооружением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежские власти.

Реннеберг родился в Норвегии, но перебрался в Великобританию в годы оккупации его родины нацистской Германией. Там он вступил в движение Сопротивления для участия в диверсионных операциях против нацистов.

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В 1943 году 23-летний Реннеберг был назначен командиром операции «Ганнерсайд», целью которой стало уничтожение завода по производству тяжелой воды в Норвегии. Запасы химического соединения могли быть использованы оккупантами для создания ядерного оружия, в связи с чем завод было решено уничтожить.

Несмотря на то, что годом ранее аналогичная операция провалилась, и диверсанты были убиты, Реннеберг и его товарищи смогли выполнить задание, уничтожив завод и не произведя ни единого выстрела. После этого группа диверсантов добралась до нейтральной Швеции.

Как подчеркивает агентство, современные историки сомневаются в том, что гитлеровская Германия на тот момент действительно могла создать ядерное оружие. Тем не менее на тот момент оценить риски было намного сложнее, заключает Reuters.