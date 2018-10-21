В США дали оценку обновленным российским истребителям

Журнал The National Interest отметил, что обновленные модели российских многоцелевых истребителей Су-27 и Су-35 обладают возможностями, которые сопоставимы с более современными Су-35С.

Эксперты отметили, что модернизированные истребители Су-27СМ обладают более совершенным вооружением, бомбами с лазерным наведением и ракетами Х-29 и Р-77. Еще более комплексная модель Су-27СМ3 обладает радаром «Ирбис-Е» и новыми двигателям, которые дают прирост дальности полета.

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Издание также обратило внимание на двигатели с управляемым вектором тяги, которым оснащены улучшенные Су-30, придающие модели большую маневренность.

Ранее National Interest назвал китайский J-15 «недоразвитой версией» российского Су-33.