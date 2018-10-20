США могут провести корабли через Тайваньский пролив

Американские власти рассматривают возможность прохода кораблей США через Тайваньский пролив в рамках новой операции, передает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их данным, корабли будут заниматься обеспечением возможности свободного прохода кораблей США по стратегическому водному пути. Сроки проведения операции источники затруднились назвать.

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В Пентагоне отказались от официальных комментариев на эту тему.

Ранее два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив в июле.