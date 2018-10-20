Украина усилила флот в Азовском море самым большим кораблем охраны

Корабль морской охраны BG-32 «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины вернулся в строй в акватории Азовского моря, передает «112 Украина» со ссылкой на представителей ведомства.

Сообщается, что ремонт и модернизацию корабля осуществил Азовский судоремонтный завод, который выиграл соответствующий тендер, после чего специалисты в сжатые сроки продиагностировали судно и провели ремонт отдельных систем и механизмов, произвели покраску корпуса и обслуживание топливных и балластных цистерн.

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После того, как доковые работы были окончены, корабль спустили на воду и провели ходовые испытания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности провести учений Украины и НАТО в Азовском море,