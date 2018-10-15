В ДНР отреагировали на «вывод» батальонов Яроша с передовой

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в Донецке нет данных о том, что батальоны националистической «Украинской добровольческой армии» (УДА) были полностью выведены с линии фронта. Об этом он заявил в интервью ФАН.

Безсонов также подчеркнул, что даже если отдельные группы или подразделения были отведены в тактический или оперативный тыл, то это не отразится на обстановке в зоне конфликта.

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«По сути, все это — информационная шелуха. В реальности все это никак не влияет на интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны», — пояснил Безсонов.

Он предположил, что данные шаги адресованы мировому сообществу, чтобы доказать «мирные» намерения украинских властей.

Ранее стало известно, что Ярош объявил об отзыве добровольцев из Донбасса.

«Правый сектор» (организация запрещена в России) и созданная на его базе «Украинская добровольческая армия» (УДА) — экстремистские украинские объединения радикальных националистических организаций, деятельность которых запрещена в России.