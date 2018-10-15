В Кремле отреагировали на слова Жириновского об С-700

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что российская система ПВО является самой совершенной в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, с политиком в данном случае «однозначно трудно спорить».

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«Он абсолютно прав, что российские системы ПВО самые лучшие в мире, мы можем подтвердить это официально», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что не может прокомментировать заявления Жириновского о существовании комплексов С-600 и С-700, поскольку не имеет информации «по столь чувствительной области, как военная техника».

«Поэтому здесь я ничего не могу сказать, наверное, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», — добавил Песков.

Ранее Жириновский заявил о наличии у России «закрывающих всю планету» ЗРК.