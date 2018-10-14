Трамп признал первенство России и Китая в космических войсках

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Кентукки заявил, что Пентагону приходится догонять космические войска России и Китая, так как эти страны создали их раньше.

Он отметил, что космические войска США, которые станут шестой ветвью вооруженных сил Соединенных Штатов, создаются по его указу.

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«Китай уже начал (формировать космические войска.— «Газета.Ru»), Россия уже начала. Они положили начало», — сказал Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что в США работают «величайшие люди в мире», которые создают «лучшие» ракеты, танки и корабли.

Ранее Трамп уже заявлял, что конкуренты США заметно продвинулись в космическом вооружении, однако выразил уверенность в том, что их быстро догонят и опередят.