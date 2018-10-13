Украинский министр предложил согражданам «завоевать Москву»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам «вернуть Кубань и Москву», если те хотят посещать Россию. Об этом он сказал в интервью «Громадьске ТВ».

Журналистка в ходе интервью спросила Омеляна, что делать тем украинцам, которым хочется или необходимо съездить в Россию после отмены железнодорожного сообщения.

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«Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать [в Россию]», — сказал министр.

Также Омелян признался, что у него нет ни друзей, ни родственников в России.

Ранее на Украине заявил готовности к бою с Россией в Керченском проливе.