Россия обеспокоена отсутствием мер по уничтожению ядерных боеголовок КНДР

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва обеспокоена отсутствием мер по уничтожению ядерных боеголовок КНДР, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Россия поддерживает усилия США на этом направлении.

«Однако вызывает беспокойство то, что до сегодняшнего дня пока ни одной боеголовки, равно как и ракеты, не демонтировано», — сказал Антонов.

Ранее Анатолий Антонов не исключил, что американская сторона ищет предлог для выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).