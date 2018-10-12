США решили вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы

Инженерный корпус армии Соединенных Штатов в Европе в прошлом месяце разместил тендер на вырубку лесов на территории Польши. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что речь идет о вырубке деревьев на площади в 38 га. Это даст возможность создать новые объекты на авиационной базе Повидз. Там должен быть построен комплекс, в котором будет проводиться техобслуживание, а также будут храниться созданные запасы.

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Согласно имеющейся информации, предназначенные для вырубки леса в настоящее время находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который нацелен на сохранение редких видов животных и их среды обитания.

Ранее в Польше рассказали о надежде на скорое размещение базы США в стране.