Греция предложила США разместить на своей территории больше военных баз

Греция предложила США создать в стране новые американские базы. Об этом сообщает Kathimerini.

Отмечается, что предложение о размещении дополнительных баз США в греческих Александруполисе, Ларисе и Волосе получил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По словам греческого министра обороны Паноса Камменоса, Афины видят в Вашингтоне единственного стратегического партнера и союзника.

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«Для Греции важно, чтобы США развивали вооруженные силы в стране на более постоянной основе не только в заливе Суда, но также в Волосе, Ларисе и Александруполисе», — заявил Камменос.

Ранее сообщалось, что в Греции создадут учебный авиацентр НАТО.