В Госдуме оценили обвинение России в «причастности» к взрыву на складе под Черниговом

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал комментарий в связи заявлением украинского президента Петра Порошенко о причастности России к взрывам на военном складе в Черниговской области. Об этом сообщает RT.

По словам Затулина, украинские власти обвиняют Россию во всех проблемах в регионе.

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«Свидетельства Порошенко стоят не дороже дуновения воздуха при произнесении этих обвинений», — сказал Затулин.

Он добавил, что подобные инциденты происходят на территории Украины не первый раз. Затулин заметил, что Порошенко, в отличие от людей, которые долго думают над решениями и стремятся разобраться в ситуации, «проникает взглядом в небо, в землю» и «видит вещи насквозь», поэтому он может говорить, что угодно.

«Все, что ни происходит плохого на Украине — рука Москвы, наш заговор. Плохая погода, неурожай, поезд сошел с рельс, взорвались склады — это все мы», — заключил Затулин.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе украинского президента Петра Порошенко назвали три версии возникновения возгорания на военном складе в Черниговской области.