Посольство ответило на публикацию о плане России превратить Ливию в «новую Сирию»

Представитель российского посольства в Лондоне опроверг публикацию The Sun, в которой говорилось о «намерении» России превратить Ливию в «новую Сирию», передает РИА «Новости».

По словам представителя посольства, эта статья не имеет отношения к реальной действительности.

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«Мы рассматриваем ее как новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию», — сказал источник.

Он добавил, что российская сторона никогда не планировала военного вмешательства в дела Ливии, а также продолжает придерживаться резолюции 1970 СБ ООН, предполагающей эмбарго на поставки оружия на ливийскую территорию.

Ранее сообщалось, что Россия якобы хочет отправить войска в Ливию для того, чтобы «взять под контроль» крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в ЕС.