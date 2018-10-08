Drive: советский истребитель МиГ-21 впечатлил маневрами

Журналист издания The Drive Тайлер Роговэй прокомментировал видео с маневрами румынского истребителя МиГ-21 Lancer, которое опубликовало министерство национальной обороны Румынии на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, МиГ-21 — «это в самом деле нечто».

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«Это [видео] напоминает о том, насколько приемы «рычага и штурвала» действительно распространены в деле «бойцов Калашникова», — говорится в материале.

По данным РИА «Новости», разработанные в середине 1950-х годов советские МиГ-21 составляют основу румынских ВВС.

В июле сообщалось, что в Румынии разбился истребитель румынских ВВС МиГ-21.