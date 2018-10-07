В НАТО объяснили бомбардировки Югославии в 1999 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи со студентами в Белгарде заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году велась с целью защиты мирного населения, а также для свержения президента страны Слободана Милошевича, передает телеканал RTS.

Он признал, что многие жители Сербии по-прежнему негативно относятся к этим ударам, которые объяснил противостоянием режиму Милошевича.

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Столтенберг также призвал слушателей «смотреть в будущее», отметив, что НАТО поддерживает преодоление разногласий между Сербией и Косово.

Генсек НАТО рассказал, что его мать и сестра некоторое время жили в Белгарде, а свое первое мороженое он съел в парке у Белгардской крепости — Калемегдане.