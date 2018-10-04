Генсек НАТО призвал Россию прекратить «безответственное поведение»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал обвинения Нидерландов в адрес России в попытке кибератаки на ОЗХО и призвал Москву прекратить «безответственное поведение». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам генсека, тот факт, что кибератаку удалось сорвать, показывает эффективность мер в сфере безопасности, принимаемых НАТО. Он отметил, что эти меры будут усиляться и дальше.

Реклама

«Союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией. Россия должна прекратить свое безрассудное поведение», — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в МИД Нидерландов из-за ситуации с предполагаемой кибератакой на ОЗХО вызвали российского поверенного.