Дуда рассказал о блеске в глазах Трампа после предложения о базе США в Польше

Польский президент Анджей Дуда рассказал, как отреагировал на предложение о создании в Польше американский военной базы президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью Sieci.

По словам Дуды, американский лидер отнесся к предложению без энтузиазма. «Другой разговор» начался, когда польская сторона заявила о готовности выделить $2 млрд на размещение этой базы.

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«Однако когда я добавил — «но мы готовы выделить 2 миллиарда долларов, чтобы ее подготовить», я увидел блеск в глазах», — сказал Дуда.

Ранее Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп»