Порошенко сравнил военные бюджеты Украины и стран-членов НАТО
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина тратит на армию больше, чем некоторые страны-члены НАТО. Видео с соответствующим заявлением опубликовано в официальном фейсбуке президента.
По словам Порошенко, военный бюджет Украины составляет 6% от ВВП страны, что превышает минимальные оборонные траты для стран-участниц НАТО.
«Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО», — посчитал Порошенко.
Также он заметил, что украинская армия в данный момент «легко» останавливает «российскую агрессию».
«Лучший способ защищать свободный мир — это защищать Украину новыми оборонительными системами, новыми целевыми санкциями и дипломатическим давлением на Россию», — заключил украинский лидер.
Ранее Порошенко рассказал о роли Украины в «защите» НАТО от России.