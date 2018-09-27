Порошенко сравнил военные бюджеты Украины и стран-членов НАТО

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина тратит на армию больше, чем некоторые страны-члены НАТО. Видео с соответствующим заявлением опубликовано в официальном фейсбуке президента.

По словам Порошенко, военный бюджет Украины составляет 6% от ВВП страны, что превышает минимальные оборонные траты для стран-участниц НАТО.

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«Это подтверждает, что Украина является по факту восточным флангом НАТО», — посчитал Порошенко.

Также он заметил, что украинская армия в данный момент «легко» останавливает «российскую агрессию».

«Лучший способ защищать свободный мир — это защищать Украину новыми оборонительными системами, новыми целевыми санкциями и дипломатическим давлением на Россию», — заключил украинский лидер.

Ранее Порошенко рассказал о роли Украины в «защите» НАТО от России.