МИД Грузии ответил на заявления об опытах над людьми в лабораториях США

В Министерстве иностранных дел Грузии назвали безосновательными заявления Министерства обороны России о деятельности лаборатории США рядом с Тбилиси, передает РИА «Новости».

«Россия продолжает распространять безосновательные обвинения в связи с центром имени Лугара, что не отражает реальность, и их целью является подрыв репутации Грузии и ее западных партнеров», — сказал заместитель директора консульского департамента грузинского внешнеполитического ведомства Владимир Константиниди.

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Он подчеркнул, что исследовательский центр действует как структурная единица национального центра контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения минздрава страны и финансируется за счет государства.

Ранее сообщалось, что специалисты Министерства обороны России изучают документы о деятельности лаборатории Соединенных Штатов в Грузии, где могли проводиться эксперименты над людьми с летальным исходом.