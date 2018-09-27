Коалиция США отчиталась об убитых с 2014 года мирных жителях Ирака и Сирии

Возглавляемая США коалиция сообщила о 1114 мирных жителях, которые погибли в Сирии и Ираке с августа 2014 года в результате действий войск коалиции, передает РИА «Новости».

«Коалиция нанесла 30008 ударов в период с августа 2014 года до конца августа 2018 года. Основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), за этот период не менее 1114 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в тексте заявления.

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Отмечается, что в с конца июля по конец августа 2018 года в результате ударов коалиции погибли 55 мирных жителей.

Ранее в Пентагоне прокомментировали сообщения о вывозе коалицией боевиков из сирийской провинции.