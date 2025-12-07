На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске случилось сильное землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,0
Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS).

Там уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 90 км к северу от города Якутат, где живут менее 700 чел. Очаг находился на глубине 10 км.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Лазаревском районе Сочи. Подземные толчки зафиксировали в 13:13 в Черном море в 8 км к северо-востоку от поселка Лазаревский. Очаг залегал на глубине на глубине 10 км.

Такое землетрясение относится к разряду слабых и обычно не вызывает разрушений или значительных повреждений. Некоторые жители Сочи написали в соцсетях, что ощутили небольшие подземные толчки.

5 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 62 км под морским дном.

Ранее россиянка рассказала «Газете.Ru» о землетрясении в Алма-Ате.

