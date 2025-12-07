На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Полтавской области Украины прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы раздались в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В Полтавской и ряде других областей Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Информации о том, где конкретно произошли взрывы, а также какие объекты пострадали, на данный момент не поступала.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.

2 декабря российские военные нанесли массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов-камикадзе «Герань».

Ранее в украинском Павлограде произошли взрывы.

