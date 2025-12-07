На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шеф Пентагона признал, что военные США изучают опыт украинского конфликта

Глава Пентагона: американские военные изучают опыт украинского конфликта
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет признал, выступая на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне, что американские военные изучают опыт украинского конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Автономность, как мы видим это на Украине. Это проявляется наружу. И мы учимся на этом, армия учится. Это большая часть будущего», — сказал Хегсет в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

Хегсет не уточнил, подразумевает ли он использование БПЛА, поскольку вопрос ведущего касался именно технологий. Шеф Пентагона на вопрос о том, что будут представлять из себя конфликты с развитием искусственного интеллекта, сказал, что ИИ не заменит бойцов, вероятней комбинированное использование и техники, и возможностей ИИ.

До этого на форуме по обороне Хегсет заявил, что в Пентагоне продолжают работу над урегулированием конфликта на Украине. Глава Пентагона отметил, что менее чем за год президент США Дональд Трамп обеспечил заключение восьми мирных сделок, включая историческое соглашение об урегулировании в секторе Газа. Хегсет также подчеркнул, что американский лидер не остановился на этом пути, и будет добиваться завершения конфликта на Украине.

Ранее в Европе назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине.

