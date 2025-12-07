Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Об опасности атаки БПЛА сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он уточнил, что в ближайшее время Возможно замедление работы мобильной связи и интернета, а также призвал граждан сохранять спокойствие.

В ночь на 7 декабря режим беспилотной опасности начал действовать также в Кабардино-Балкарии, Воронежской, Пензенской и Тульской областях.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Аналогичные меры приняли в волгоградском аэропорту. Как отметил представитель Росавиации, эта мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.