В Европе назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине

В Европе растут опасения, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранится от решения конфликта на Украине, если ему не удастся достичь заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Как отмечает издание, в Европе есть много версий того, как США могут отстраниться от конфликта на Украине. Наихудшим сценарием называется ослабление давления на РФ, прекращение обмена разведданными с Киевом и запрет на использование американского оружия. «Европа действительно останется сама по себе» при таком варианте развития событий, пишут журналисты.

Менее неблагоприятным исходом источник издания назвал прекращение США усилий по урегулированию конфликта при сохранении продажи американского оружия НАТО для Украины и обмена разведданными.

До этого США пообещали Украине больше оружия к Рождеству. В то же время представители Пентагона предупредили партнеров в Европе, что, несмотря на наращивание военной помощи Киеву, после 2027 года большая часть оборонных обязательств должна перейти к НАТО.

