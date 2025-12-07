Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал глава РСО.

В ночь на 7 декабря режим беспилотной опасности начал действовать также в Кабардино-Балкарии, Воронежской, Пензенской и Тульской областях, также в Ставропольском крае. В Севастополе, как сообщил глава региона, объявлена воздушная тревога.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Аналогичные меры приняли в Волгограде.

