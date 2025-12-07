На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гоа погибли 23 человека во время пожара в ночном клубе

Indian Express: в Индии погибли 23 человека во время пожара в ночном клубе
Ajit Solanki/AP

Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе на севере шатата Гоа, сообщает газета Indian Express со ссылкой на полицию.

«По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте – прим.ред.) Арпора в Северном Гоа поздно ночью», — сообщил генеральный прокурор штата Гоа Алок Кумар.

По данным полиции, пожар вспыхнул около полуночи в клубе Birch by Romeo Lane в Баге, на одном из самых популярных пляжей этого прибрежного штата. Предположительно, причиной пожара стал взрыв баллона, который произошел около полуночи. Огонь в основном охватил кухню на первом этаже. В настоящее время он потушен.

Предварительно, большинство погибших — сотрудники клуба. На место происшествия прибыли старшие полицейские, включая индийскую спецслужбу DGP, и полицейские подразделения округа Северный Гоа. В настоящее время ведется расследование.

До этого в Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник.

Ранее россиянка, которую вместе с детьми спасли из пещеры в Гоа, захотела вернуться обратно.

