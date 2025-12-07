В шестом регионе России введена опасность атаки дронов

В Кабардино-Балкарии начал действовать режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Он предупредил, что мобильный интернет в регионе может работать медленнее.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

В ночь на 7 декабря этот режим уже ввели в Воронежской, Самарской, Пензенской и Тульской областях, а также в Северной Осетии.

