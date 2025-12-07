В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в регионе. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - сообщил Развожаев.

В ночь на 7 декабря режим беспилотной опасности начал действовать также в Кабардино-Балкарии, Воронежской, Пензенской и Тульской областях, также в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Аналогичные меры приняли в Волгограде.

