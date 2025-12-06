Владелец соцсети Х, а также компаний Space X и Tesla Илон Маск вновь призвал упразднить Евросоюз, чтобы правительства входящих в объединение стран могли «лучше представлять свой народ». Призыв Маска последовал после решения Еврокомиссии оштрафовать его соцсеть на €120 млн за нарушение закона о цифровых услугах. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил миллиардеру «отправиться на Марс».

Американский бизнесмен Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Миллиардер добавил, что бюрократия ЕС «медленно до смерти душит Европу».

Маск раскритиковал действия европейских властей в отношении соцсети X, сравнив их с методами госбезопасности ГДР — «Штази».

«Разбуженные комиссары Штази из ЕС скоро поймут, что такое эффект Стрейзанд (эффект, при котором попытка подавить или скрыть информацию приводит лишь к ее более широкому распространению. – «Газета.Ru»)», – подчеркнул Маск.

В августе бизнесмен уже призывал страны ЕС покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе.

»Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать. Он (Евросоюз. — «Газета.Ru») разрушает демократию в Европе», — так предприниматель отреагировал на решение Европейского суда, который запретил ирландскому правительству использовать нехватку жилья как причину отказа в размещении беженцев.

«Отправляйтесь на Марс»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал идею Маска, вспомнив также о его странных жестах, когда на мероприятии в честь инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа предприниматель приложил правую руку к груди, а затем резко выбросил ее вверх.

«Отправляйтесь на Марс. Там нет цензуры в отношении нацистских приветствий», — написал Сикорский в X.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь согласился с Маском и также выразил уверенность, что ЕС должен быть упразднен ради возвращения суверенитета входящим в него странам.

«Именно», — написал он в комментарии к посту Маска.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян полагает, что ЕС действительно может развалиться, если Россия одержит победу над Украиной.

«Первый шаг к упразднению [Евросоюза] – это вопрос нашей победы. Дело времени, нужно просто дождаться этого. Это будет удар по бюрократии: первая из причин развала ЕС кроется именно в засилье бюрократии, которая узурпировала власть. Маск со свойственным ему чутьем уловил эту тенденцию.

И, судя по всему, как человек, который, как и его коллеги, включая того же Трампа, натерпелся от глобалистов... и поэтому считает, что он (Евросоюз. — «Газета.Ru») должен быть разрушен. Потом это будет, безусловно, НАТО, [возникнут] определенные изменения в ООН», – сказал эксперт в беседе с «Абзацем».

Штраф для X

Ранее Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую Маску соцсеть X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС в соответствии с Законом о цифровых услугах.

Этот закон (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

Он вступил в силу полностью в феврале 2024 года, возлагая повышенную ответственность на крупные платформы (с более 45 млн пользователей).

Комментируя новость о штрафе для X, лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс назвал Европейскую комиссию «тоталитарным институтом» и призвал упразднить ее.

«Вас никто не выбирал. Вы никого не представляете. Вы — тоталитарный институт и даже не можете написать фразу «свобода слова»», — говорится в его посте.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо тоже раскритиковал решение ЕС о штрафе.

«Евросоюз наложил штраф на Х, поскольку является диктаторской структурой, которая ненавидит свободу слова и не терпит правды!» – подчеркнул политик.