Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае

Режим беспилотной опасности объявлен на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал глава региона.

В ночь на 7 декабря режим беспилотной опасности начал действовать также в Кабардино-Балкарии, Воронежской, Пензенской и Тульской областях, также в Северной Осетии. В Севастополе, как сообщил глава региона, объявлена воздушная тревога.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Аналогичные меры приняли в Волгограде.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.