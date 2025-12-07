Рубио: США с нетерпением ждут размещения своих истребителей в Финляндии

США с нетерпением ждут укрепления обороны НАТО благодаря развертыванию в Финляндии американских истребителей F-35A. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в поздравлении республики с Днем независимости.

Дипломат назвал Финляндию «надежным партнером и образцовым союзником» по альянсу и отметил, что за последний год отношения Вашингтона и Хельсинки в обороне, торговле и технологиях углубились.

Госсекретарь также упомянул соглашение о ледоколах (по нему США приобретут у Финляндии 11 ледоколов), которое подписали президенты двух государств.

«Соединенные Штаты и Финляндия стимулируют инновации в области передовых сетей связи, кибербезопасности и других новых технологий, ... повышая глобальную конкурентоспособность и создавая возможности для общего экономического роста», — добавил Рубио.

Четыре года назад Хельсинки заказал у Вашингтона 64 истребителя. Первые из них должны прибыть на базу Лапландского авиакрыла в финском городе Рованиеми в конце следующего года. В сентябре 2025-го во Флориде началась первоначальная подготовка первого летно-технического подразделения пилотов ВВС Финляндии к полетам на F-35.

