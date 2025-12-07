На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио: США с нетерпением ждут размещения своих истребителей в Финляндии

Рубио: США ждут скорейшего развертывания Финляндией истребителей F-35
true
true
true
close
Craig Hudson/Reuters

США с нетерпением ждут укрепления обороны НАТО благодаря развертыванию в Финляндии американских истребителей F-35A. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в поздравлении республики с Днем независимости.

Дипломат назвал Финляндию «надежным партнером и образцовым союзником» по альянсу и отметил, что за последний год отношения Вашингтона и Хельсинки в обороне, торговле и технологиях углубились.

close
f35.com

Госсекретарь также упомянул соглашение о ледоколах (по нему США приобретут у Финляндии 11 ледоколов), которое подписали президенты двух государств.

«Соединенные Штаты и Финляндия стимулируют инновации в области передовых сетей связи, кибербезопасности и других новых технологий, ... повышая глобальную конкурентоспособность и создавая возможности для общего экономического роста», — добавил Рубио.

Четыре года назад Хельсинки заказал у Вашингтона 64 истребителя. Первые из них должны прибыть на базу Лапландского авиакрыла в финском городе Рованиеми в конце следующего года. В сентябре 2025-го во Флориде началась первоначальная подготовка первого летно-технического подразделения пилотов ВВС Финляндии к полетам на F-35.

Ранее Трамп признал отставание США от России в одном аспекте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами